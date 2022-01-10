العباني: قلة المتظاهرين تدفع صنّاع القرار السياسي للاستخفاف بالمطالب

أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني عن قناعته بأن قلة أعداد المتظاهرين الذين يصطفّون في الوقفات الاحتجاجية دفعت صنّاع القرار السياسي للاستخفاف بمطالبهم التي لا يتم التجاوب معها بدعوى “أنهم لا يمثلون أي إرادة شعبية”.

العباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط “، دعا الليبيين إلى الخروج والتظاهر السلمي وفقًا للقوانين والقواعد المتعارف عليها، قائلًا: “عدم الخروج قد يترجَم على أنه قبول بالوضع الراهن لكن في حال خرجت أعداد كبيرة للتعبير عن رأيها وتحولت الوقفات إلى مظاهرات حاشدة، فستكون رسالة تُجبر الجميع سواء الطبقة الحاكمة أو البعثة الأممية لدى البلاد والدول ذات التأثير بالملف الليبي، على الاستماع واحترام مطلب إجراء الانتخابات”.