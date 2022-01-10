وليامز تجتمع بالكتلة النسائية بملتقى الحوار السياسي

العنوان-طرابلس

عقدت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء يوم الأحد جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت وليامز، أن تمت مناقشة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.

4/1 عقدتُ مساء اليوم جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي. ناقشنا التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.. -> pic.twitter.com/AAV9iElfTF — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 9, 2022

وأضافت وليامز، أنها استذكرت، خلال الجلسة، الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام.

وقالت إن الجدول يعد إطارًا للعمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا.

وذكرت أنها شددت على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية.