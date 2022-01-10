ليبيا تسجل 518 إصابة جديدة و8 وفيات بـ”كورونا”

سجلت ليبيا 518 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت عن يوم الأحد، وفقًا لبيانه رقم 609.

وذكر المركز، في بيانه، أنه تسلّم 4,791 عينة موزعة على 22 مختبرًا على مستوى البلاد، ولاحظ أن أكثر العينات من مدينة طرابلس، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR جاءت النتائج بـ 4,273 عينة سلبية و518 إيجابية، شكّلت 10,8 %، وبلغ عدد الحالات الحرجة 131 حالة.

وأورد البيان أن 837 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات ثماني حالات، ست منها في المنطقة الغربية واثنتان المنطقة الشرقية، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 393,983، بينها 6,916 حالة نشطة، وبلغ عدد المتعافين 381,271، والوفيات : 5,796.

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