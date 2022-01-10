“الصحة العالمية”: تعاون بين مكتبيْ ليبيا وسوريا لمكافحة الوباء

تابع فريق منظمة الصحة العالمية “مكتب ليبيا” جولاته الميدانية في محافظة حلب سورية للاطلاع على واقع الاستجابة الصحية في العديد من المؤسسات التي تدعمها منظمة الصحة العالمية بهدف تبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات للاستجابة لاحتياجات المرضى المتضررين، وفقًا لما أوردته المنصة الإعلامية لفرع المنظمة في ليبيا.

وشملت الجولات، زيارات إلى مستشفى الرازي العام ومستشفى حلب الجامعي ومختبر كوفيد- 19 التي تتلقى دعمًا من منظمة الصحة العالمية، علاوةً على زيارة مراكز مكافحة الدرن ومركز زاهي الأزرق الصحي اللذيْن أُعيدَ تأهيلهما بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، أن خبراء المنظمة في كل من ليبيا وسوريا يتعاونون بشكل وثيق ويتبادلون الخبرات حول أفضل الممارسات للاستجابة الصحية الطارئة بالتعاون مع العاملين الصحيين في الميدان، ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأشخاص المحتاجين.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية يهدف إلى تمكين هذه المرافق الصحية من الاستمرار في تقديم خدماتها النوعية المنقذة للحياة ولاسيما تدبير الإصابات و الخدمات العلاجية للأطفال و مرضى الأمراض المزمنة فضلاُ عن تدبير مرضى كورونا، وفقًا لبيان المنظمة.

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