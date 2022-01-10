مؤسسة النفط تبحث تطورات مشروع إنشاء مركز الصيانة النفطية في بنغازي

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعًا لمتابعة تطورات مشروع إنشاء مركز الصيانة النفطية في مدينة بنغازي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، بحضور الفريق القائم على المشروع.

وبحسب بيان المؤسسة عبر صفحتها على فيسبوك، فإن الاجتماع تناول ما أُنجز خلال العام الماضي في المشروع.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن المركز سينفذ برامج الصيانة المختلفة لشركات القطاع، ويسهم في توطين أعمال الصيانة لمختلف المعدات والآلات، موضحًا أن المشروع عانَى مثل مشاريع المؤسسة من غياب الميزانيات اللازمة له، وتأخر اعتمادها، وكذلك وجود بعض الصعوبات الأخرى.

وأشار إلى سعي إدارة المؤسسة للعمل على تذليل كل العوائق التي حالت دون أن يسير تنفيذ مراحل هذا المشروع، وأنها تعمل جاهدة على توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف في أقرب وقت ممكن.