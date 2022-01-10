الجزائر تُعيد افتتاح قنصليتها في طرابلس

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، عن إعادة افتتاح قنصليتها العامة في العاصمة طرابلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحضر مراسم إعادة الافتتاح سفير الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، والقنصل العام، عيسى رماني، وممثلون عن الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا.

وأشارت السلطات الجزائرية إلى أن هذه الخطوة، التي وصفتها بالمهمة؛ تندرج في إطار تجسيد التزامها بالتكفل الأمثل بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، و في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتوطيد أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين الليبي والجزائري.

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