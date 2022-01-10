المهدوي: ويليامز تبحث عن خارطة طريق جديدة

أكد المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، تبحث عن خارطة طريق جديدة، لأنها أيقنت أنه لا مجال للذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية في الوقت الراهن، معللة هذا التأجيل بسبب عدم وجود دستور ينظم العملية.

المهدوي، وفي تصريحات لـ ” العين الإخبارية”، قال: البعثة الأممية لم تسع منذ البداية، لإيجاد حل حقيقي للأزمة الليبية، وإنما كانت تقوم بإدارة هذه الأزمة، وفق مصالح دول نافذه في الأمم المتحدة”، وفقًا لتعبيره.