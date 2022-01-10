يُعيد ملف الدستور للواجهة.. أول اتفاق بين مفوضية الانتخابات ولجنة خارطة الطريق

اتفق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، ولجنة خارطة الطريق؛ على موافاة مجلس النواب بجدول زمني للعملية الانتخابية وفق دستور مُستفتى عليه.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع اليوم الاثنين بين لجنة خارطة الطريق ورئيس المفوضية، لمناقشة وتقديم البعد الزمني؛ للوصول إلى مرحلة الانتخابات، وبيان أسباب توقف عملية الاستفتاء في السابق وعواقب تنفيذ مشروع الدستور، في حال لم يكن توافقيًا، وإن تم رفضه.

وأفاد عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عيسى العريبي، في تصريح صحافي، أنه تم الاتفاق مع رئيس المفوضية بموافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية في ظل الاستفتاء على الدستور.

وأضاف أن الجميع أكد على أهمية أن تفي القوانين باستكمال، وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تساهم في استكمال هذه المرحلة.

يُشار إلى أن لجنة خارطة الطريق قد واصلت، على مدار الأيام الماضية، لقاءتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات بشأن المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة خارطة الطريق تم تشكيلها من مجلس النواب في 22 من شهر ديسمبر الماضي بقرار رئاسة البرلمان رقم 13 لسنة 2021 م بعد تعذر تنظيم الانتخابات، حيث تتكون من عشرة أعضاء وتتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر وتحظي باهتمام من البعثة الأممية، رغم جدل واسع في الأوساط الليبية الحزبية والشعبية التي ترفض أي حلول بديلة عن الانتخابات كما ترفض كافة محاولات تشكيل سلطة جديدة دون انتخابات.

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