الكبير: وصول أول دفعة من الكتاب المدرسي الأسبوع القادم

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية محسن الكبير أن أول دفعة من الكتاب المدرسي ستصل من إيطاليا الأسبوع القادم.

وبين الكبير بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الكتب ستصل تباعا من تركيا وإيطاليا وتغطي احتياجات المدارس بمراقبات التعليم موضحا أن وزارة التعليم تعاقدت بقيمة 190 مليون دينار لصيانة 170 مدرسة متهالكة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

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