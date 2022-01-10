لجنة خارطة الطريق تلتقي السايح في طرابلس

العنوان – طرابلس

التقى رئيس وأعضاء لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب اليوم الإثنين برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وناقش اللقاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس عدداً من الأمور الفنية الخاصة بعمل المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات في أي عملية انتخابية.

وكانت لجنة خارطة الطريق أعلنت في نهاية ديسمبر المنصرم عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن استعادة القضية الليبية يكون من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وأشارت لجنة خارطة الطريق إلى أنها ناقشت في اجتماعها الأول بمقر مجلس النواب في طبرق آلية عملها لإنجاز مهامها في الوقت المحدد.