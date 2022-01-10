فنوش: الدبيبة كان سببًا في تأجيل الانتخابات وتأزيم الموقف في ليبيا

ليبيا – قال الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم ما عاد الآن حديث عن الانتخابات، فعلى أرض الواقع تجاوزنا هذه النقطة والأمور على الأرض تقول أنه لا يوجد تصور لعمل الانتخابات، فالظروف تحتاح تهيئة سياسية وعسكرية حتى نستطيع عمل الانتخابات، لا سيما أن هناك تدخلات خارجية عرقلت عملية الانتخاب.

فنوش وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” ، أوضح أن المطروح الأن ليس الانتخابات وإنما السلطة، ونحتاج لترتيب أولويات، منها التعامل مع سلطة بديلة إلى حين إجراء تصور للمرحلة القادمة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات، لكن لم يتم التوافق على من يدير المرحلة خاصة وأن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة كان سببًا في تأجيل الانتخابات وتأزيم الموقف في ليبيا.

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