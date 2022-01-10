طرابلس.. هيئة السلامة تخمد حريقًا كبيرًا في سوق السبت

اندلع حريق فجر اليوم، وصفه شهودٌ بـ”الهائل” في محلات كبيرة لبيع المفروشات والسجاد في بلدة “سوق السبت”، بحسب ما أعلنته هيئة السلامة الوطنية طرابلس.

وعرضت الصفحة الرسمية للهيئة على موقع “فيس بوك”، صورًا لعملية إخماد الحريق من قبل فرق الإطفاء التابعين لهيئة السلامة الوطنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإطفاء تمت بمشاركة عناصر من فروع الهيئة في قصر بن غشير، طرابلس، أبوسليم، عين زارة، تاجوراء وسوق الجمعة، فيما لم تكشف الهيئة، ولا أي جهات أمنية، خلفيات الحريق وأسبابه، وما إذا كان بفعل فاعل أو ناجم عن التماس كهربائي أو ما شابه.

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