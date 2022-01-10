بحث إنشاء مركز الصيانة النفطية في بنغازي

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط ما تم تنفيذه في مشروع إنشاء مركز الصيانة النفطية بمدينة بنغازي الذي تشرف عليه المؤسسة بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بشركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز لاستعراض نشاط فريق إنشاء مركز الصيانة النفطية بمدينة بنغازي برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من أبوالقاسم شنقير وجاد الله العوكلي والعماري محمد العماري ورئيس الفريق فتحي سعيد وأعضاء الفريق والمدراء العموم ومدراء الإدارات بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومراجعة ما تم تنفيذه خلال العام الماضي 2021م، والتعرف على خطة عمل الفريق للعام 2022م، وما سيتم تنفيذه من مراحل في هذا المشروع.

وأكد صنع الله أن هذا المشروع سيخدم تنفيذ برامج الصيانة المختلفة لشركات القطاع ويسهم بالتالي في توطين أعمال الصيانة لمختلف المعدات والآلات مثل المضخات والضواغط ومنظومات التشغيل والتحكم وغيرها.

وأضاف لقد تعرض هذا المشروع الهام إلى ما تعرضت له مختلف المشاريع المقترحة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من حيث غياب توفر الميزانيات اللازمة للتنفيذ وتأخر اعتمادها، وكذلك وجود بعض الصعوبات الأخرى.

وأشار إلى سعي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للعمل على تذليل كل العوائق التي حالت دون أن يسير تنفيذ مراحل هذا المشروع حسب المخطط له، وتأخر تنفيذ مراحله، مؤكدا الجدية في توفير كل ما هو مطلوب على أن يستأنف التنفيذ ويتم الانتهاء من هذا المشروع الهام في أقرب وقت ممكن.