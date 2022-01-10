عمران: ما زلنا نؤكد على ضرورة إكمال المسار الدستوري وإنجاحه

ليبيا – توقعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية نادية عمران عقد جلسة بين لجنتي خارطة الطريق والهيئة التأسيسية خلال هذين اليومين.

عمران وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخباربة المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قالت: “كهيئة تأسيسية ما زلنا نؤكد على ضرورة إكمال المسار الدستوري وإنجاحه”.

وأضافت: “لا يمكن للهيئة أن تعدل مسودة الدستور من تلقاء نفسها؛ لأن المشروع أصبح ملكًا لليبيين بعد التصويت عليه من أعضائها”.

عمران اختتمت تصريحها: “يجب التوافق على التعديل وعلى النقاط الخلافية، والتعديلات التي ستطرح طريقها شاقة”.

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