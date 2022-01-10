النائب الأول حسين القطراني يستقبل وزير ووكيل وزارة الإسكان والتعمير

طرابلس 10 يناير2022 (وال)- استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني اليوم الإثنين، وزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي.

هذا ورحب وزير الإسكان والتعمير خلال اللقاء الذي عقد بمكتب نائب رئيس الوزراء بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس، بعودة سيادة النائب لممارسة مهامه بمدينة طرابلس، موضحا أهمية العمل برؤية موحدة للخروج بالبلاد إلى الاستقرار .

وتم خلال اللقاء؛ استعراض كافة المشاريع المستهدف تنفيذها والجاري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والتعمير، عبر أذرعها التنفيذية كل حسب الأولوية والحاجة.

كما تم مناقشة المواضيع المتعلقة بإعادة تفعيل عقود الإسكان الموقعة مع الشركات الأجنبية، ودراسة إمكانية البدء فيها وجدولة ديونها بالتفاوض مع مندوبي الشركات، خصوصًا وإن إتمامها سيوفر الكثير من الوحدات السكنية، ويحافظ على موازنة أسعار العقارات في البلاد. (وال) ح س/ ر ت

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