«الداخلية»: افتتاح الدورة الثانية لرؤساء غرف عمليات تأمين الانتخابات

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري افتتح الدورة الثانية لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية.

وأوضحت الوزارة أن الافتتاح جرى أمس الأحد بحضور رئيس غرفة تأمين الإنتخابات عقيد وليد الورفلي، مشيرة إلى أن الدورة تستهدف 45 متدربا، منهم 25 من رؤساء غرف العمليات الفرعية بالإدارات الإنتخابية الموزعة على كامل التراب الليبي.

وأضافت أن الدورة يشارك فيها أيضا 20 ضابط عمليات بالغرفة الرئيسية.

من جانبه، رحب مدير الإدارة بالضباط الحضور من مختلف مناطق ليبيا، موضحاً الدور المناط بهم في تأمين الاستحقاق الإنتخابي ودورهم في التواصل المباشر مع الغرفة الرئيسية لتأمين الإنتخابات، وذلك بمشاركة خبراء التدريب على المستوى الدولي والمحلي.

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