القطراني يستعرض المشاريع المستهدفة والجاري تنفيذها من قبل وزارة الإسكان

العنوان – طرابلس

استعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الإثنين وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي المشاريع المستهدفة والجاري تنفيذها.

وتطرق اللقاء بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس إلى مناقشة المواضيع المتعلقة بإعادة تفعيل عقود الإسكان الموقعة مع الشركات الأجنبية.

وتدارس اللقاء إمكانية البدء في العقود وجدولة ديونها بالتفاوض مع مندوبي الشركات خصوصاً وأن إتمامها سيوفر الكثير من الوحدات السكنية ويحافظ على موازنة أسعار العقارات في البلاد .

ورحب الغاوي بعودة القطراني لممارسة مهامه من مدينة طرابلس واصفاً الخطوة بالإيجابية التي ستعزز العمل برؤية موحدة للخروج بالبلاد إلى الاستقرار.