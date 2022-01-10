القطراني يستعرض مع وزير الإسكان المشاريع المستهدف تنفيذها

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطيه القطراني، اليوم الاثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس وزير الإسكان والتعمير بالحكومة، أبوبكر الغاوي بديوان الوزارة، وبحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي.

وقال بيان صادر عن الحكومة: “رحب الوزير بعودة القطراني لممارسة مهامه بمدينة طرابلس وأوضح بأهمية العمل برؤية موحدة للخروج بالبلاد الى الاستقرار”.

وأضاف البيان “من خلال هذا اللقاء تم استعراض كافة المشاريع المستهدف تنفيذها والجاري تنفيذها من قبل وزارة الاسكان والتعمير عبر اذرعها التنفيذية كل حسب الأولوية والحاجة”.

وتابع “تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بإعادة تفعيل عقود الاسكان الموقعة مع الشركات الأجنبية ودراسة إمكانية البدء فيها وجدولة ديونها بالتفاوض مع مندوبي الشركات خصوصا وأن اتمامها سيوفر الكثير من الوحدات السكنية ويحافظ على موازنة اسعار العقارات في البلاد”.