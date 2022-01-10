الدبيبة يؤكد دور صناديق إعادة الإعمار في عودة الحياة للمناطق المدمرة

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على الدور الرئيسي لصناديق إعادة الإعمار في عودة الحياة والسكان إلى المناطق المدمرة جراء الحروب المتعاقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مع مدراء صناديق إعمار كل من بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه عادل جمعة، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حموده.

‎وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبة أكد على ضرورة البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة في إيجاد الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

‎وأكد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.

‎وقدم مديرو الصناديق خلال الاجتماع عرضا ضوئيا حول خططهم للعام 2022م.