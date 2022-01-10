الشرطة القضائية تتسلّم إدارة سجن سبها الرئيس

قال رئيس وحدة الشؤون الإدارية بجهاز الشرطة القضائية فرع سبها، المقدم شعبان بن نصر، إن لجنة مشكلة من المحامي العام وعضو من مكتب النائب العام ومندوبين عن الجيش ومجلس سبها البلدي قامت بتسلّم “سجن سبها الرئيس” من غرفة عمليات المثلث التابعة لمنطقة سبها العسكرية.

وأضاف “بن نصر” في تصريح خاص لـ”218″، أن تسلّم “السجن الواقع جنوب سبها” سيساهم في تخفيف العبء على “السجن المحلي” المكتظ بالنزلاء وضيق مبناه وتهالك وتقادم أجزاء من المبنى حيث تم إنشاؤه منذ عام 1952؛ وسيمكّن جهاز الشرطة القضائية من تنفيذ أوامر النيابة العامة.

وأشار إلى أن المبنى المستلم يتميز باتساعه واحتوائه على مرافق متعددة ومناسبة لإقامة النزلاء، منوهًا إلى حق “نزيل” مؤسسة الإصلاح والتأهيل بإقامة إنسانية لائقة.

وناشد “بن نصر” وزارة العدل، ضرورة دعم فرع جهاز الشرطة القضائية لافتقاره للآليات والإعاشة والأسلحة اللازمة والوقود وحاجة مقر الجهاز للصيانة السريعة.

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