مصر تخطط لرفع قدرة ربط الشبكة الكهربائية مع ليبيا إلى 2000 ميغاوات

أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر على عزم بلاده زيادة قدرة ربط شبكتها الكهربائية مع ليبيا إلى ألفيْ ميغاوات.

وقال شاكر في تصريحات صحفية، إن السعة الأساسية للخط بلغت 100 ميغاوات بجهد 220 ك.ف ، وزادت السعة في يناير 2020 إلى 150 ميغاوات.

وأوضح أن مصر اقترحت أيضًا زيادة جهد الربط مع ليبيا من 220 إلى 500 ك.ف، حتى يتم استيعاب السعات المتزايدة كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائي بين دول شمال إفريقيا بالكامل.

وأكد أن زيادة قدرة التبادل الكهربائي مع ليبيا تتطلب إجراءات وتوسعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرا وأن مصر تخطط لرفع جهد محطتي محولات برج العرب الترفيهية ومرسى علم إلى 500 ك.ف.