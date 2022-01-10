الغويل وعميد بني وليد يرحبان بعودة «القطراني» لمباشرة مهامه من طرابلس

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، وبحضور عميد بلدية بني وليد المكلف يونس العزوزي .

ورحب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بعودة النائب الأول لمباشرة مهامه من مدينة طرابلس، متمنياً له كل التوفيق .

ومن خلال هذا اللقاء، تم التأكيد علي ضرورة توحيد الجهود ونبذ الخلافات ووضع أرضية مشتركة تمكن الحكومة من تأدية مهامها دون أية عراقيل وفق النظم المحددة لعمل مجلس الوزراء مع مراعاة أن تعمل الحكومة بحيادية تامة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان .