بعيو: حرمان عناصر الجيش من مرتباتهم جريمة تستوجب المحاكمة

اعتبر الكاتب الصحفي الليبي محمد بعيو أن حرمان ضباط وجنود الجيش من مرتباتهم جريمة تستوجب المحاكمة.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “حرمان ضباط وجنود الجيش من مرتباتهم التي هي حقهم وحق عائلاتهم الفقيرة ليس مجرد خطأ أو تصرف همجي من شخص أهوج أوصله المرتشون إلى السلطة، بل جريمة تضاف إلى سجله الأسود وتستوجب طرده ومحاكمته”.

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وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن وقف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.

وقالت القيادة العامة في بيان صحفي إن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد، وأضاف أن الجيش يحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباته.

وأضاف البيان أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم، وقالت “وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود”.

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