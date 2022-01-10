لاستمرار تدني درجات الحرارة..مراقبة تعليم البيضاء تعلن الثلاثاء عطلة رسمية

العنوان – البيضاء

أعلنت مراقبة تعليم البيضاء اليوم الإثنين أن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية بكافة المرافق التعليمية التابعة للمراقبة.

وأضاف مكتب الإعلام والتواصل في مراقبة تعليم البيضاء أن الدراسة تستأنف يوم الأربعاء ويستثنى من عطلة يوم غد موظفي الديوان.

وأكد مكتب الإعلام والتواصل في مراقبة تعليم البيضاء أن العطلة نظرا لاستمرار تدني درجات الحرارة وحرصا على سلامة الطلبة.

وكانت مراقبة التربية والتعليم بنغازي أعلنت أمس الأحد عن عطلة رسمية يومي الإثنين والثلاثاء في كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها؛ وذلك لسوء الأحوال الجوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس شتوي متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال وسقوط أمطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على مناطق الشمال الشرقي.