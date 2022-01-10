البيوضي: السايح والمفوضية أمام مسؤولية وطنية لإعلان الموعد النهائي للانتخابات

ليبيا – نوّه المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إلى أن عماد السايح ومجلس مفوضية الانتخابات مطالبون بإعلان موعد لإجراء الانتخابات، وفقًا لما اتفق عليه في جلسة الإثنين.

البيوضي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنهم أمام مسؤولية وطنية بضرورة إعلان الموعد النهائي وتقديم مقترح رفع القوة القاهرة ليكون هو جدول أعمال مجلس النواب يوم 17 يناير 2022.

وتابع: “ما عدا ذلك فهو التفاف على إرادة الليبيين وتسليم مطلق للقوى الأجنبية المتحكمة في ليبيا من خلال العملاء والمأجورين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية