مركز الأرصاد: أمطار جيدة إلى غزيرة على منطقة (سهل بنغازي والجبل الأخضر) وتسبب في جريان الأودية المحلية

طرابلس 10 يناير 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإثنين، نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها: (يبقى الطقس شتوى متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا تتجاوز سرعتها فى بعض النفحات ( 60 ) كم / ساعة مصحوبة بسقوط أمطار رعدية من حين لآخر، وتكون الفرصة جيدة إلى غزيرة خاصة على المنطقة (سهل بنغازي والجبل الأخضر)، مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

والأجواء باردة على كامل البلاد، حيث درجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية.

البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4 ) أمتار.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:19) مساءا.

– شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء سيكون على الساعة (08:10). (وال)

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