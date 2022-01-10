القطراني: الحكومة في مأزق بسبب القرارات الفردية وعدت لمباشرة عملي من طرابلس بناء على مساعٍ حميدة

قال النائب الأول لرئيس حكومة تسيير الأعمال المؤقتة، حسين القطراني، إن الحكومة في مأزق بسبب القرارات الفردية، والظروف المحيطة بها صعبة، داعيا إلى التكاتف والاتفاق على أساس الرأي الجماعي.

وقال القطراني، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، إنه يرفض الرأي الفردي في القرارات، مضيفًا أنهم توصلوا إلى حل على أساس أنها حكومة وحدة.

وتابع قائلا: “كنت أباشر عملي من إقليم برقة والآن قررت مباشرته من طرابلس”، مستطردًا: “كان هناك خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة، وتمت عودتي إلى طرابلس بناء على مساع حميدة وصولا للاتفاق”.

وأشار إلى فتح صفحة جديدة وأنه بدأ مباشرة عمله من خلال العاصمة، على اعتبار أنه نائب رئيس الحكومة كلها في الشرق والغرب والجنوب وليس برقة فقط، على حد تعبيره.

وأردف: “بسبب المساعي الحميدة لبعض الشخصيات والقيادات خاصة في الإقليم الغربي عدت إلى العاصمة لمباشرة عملي من خلالها، وسألتقي مع رئيس الوزراء وسنفتح صفحة جديدة وهذا هو المطلوب”.

وأفاد القطراني بأن كل الخلافات ستحل داخل الحكومة بالتفاهم والتوافقات، وستسير الأمور على ما يرام لأن البلاد تحتاج إلى توافق وليس الخلاف، وفق قوله.

وذكر أن بعض الخلافات حُلت قبل عودته إلى طرابلس، وبعضها سيتم حله بالمشاروات بعد العودة من خلال تحديد الاختصاصات، وتوحيد المؤسسات التي كانت سبب الخلاف بينهم.

واختتم بقوله: “صار اتفاق بيننا على أساس حل كل المشاكل بالود والاحترام لأن البلاد تحتاج إلى تسوية الخلافات”.