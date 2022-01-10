الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل وفق استراتيجية مشتركة مع وزارة الداخلية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” أن الاتحاد على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة مع وزارة الداخلية، مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية خالد مازن اليوم الاثنين مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا وعقيد “امونيولي” مسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب و”آندرو” المستشار السياسي بالبعثة، بحضور مدير إدارة التخطيط الأمني لواء جمال صفر ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان ونائبه عميد جلال هويدي ورئيس مكتب تقييم ومتابعة الأداء عميد سليمان الباروني وعقيد عبدالجليل باتي عضو باللجنة المركزية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2022م فيما يخص التعاون الأمني والملفات التي يدعمها الاتحاد وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وأعرب سفير الإتحاد الأوروبي عن تفهمه لما طرحه الوزير، موضحاً أن الإتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة، مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية الليبية.

وبينت وزارة الداخلية أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها وزير لحلحلة بعض الملفات المهمة والملحة وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وما يشكله هذا الملف وتداعياته من تحدي أمني للدولة الليبية ولدول الاتحاد الأوروبي.