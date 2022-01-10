منظمة نرويجية: السلطات الليبية تعتقل أكثر من 600 مهاجر في طرابلس

نقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمتي إغاثة قولهما إن السلطات الليبية اعتقلت، الإثنين، أكثر من 600 مهاجر ولاجئ كانوا يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس.

وقال مدير «المجلس النرويجي للاجئين» في ليبيا داكس روك في بيان لمنظمته: «نشعر بالقلق إزاء احتجاز مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بينهم نساء وأطفال».

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ونقلت المنظمة عن شهود في المكان أن عملية الاعتقال شهدت «عنفًا»، و«أحرقت خلالها خيام استعملها المهاجرون خلال اعتصامهم أمام المركز الذي أغلق في ديسمبر».

وقال مدير «لجنة الإغاثة الدولية» في ليبيا توماس جاروفالو، في البيان نفسه: «كانت فرقنا الطبية تساعد المصابين خلال اعتقالات هذا الصباح، بمن فيهم شخص أصيب بطلق ناري».

وأكد «المجلس النروجي للاجئين»، الإثنين، أنه «منذ الاعتقال الجماعي لآلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في أكتوبر من العام الماضي، ازداد وضع هؤلاء في ليبيا سوءا».

وتتعهد السلطات الليبية، دائمًا، باحترام حقوق المهاجرين، وفي 3 يناير الجاري طالب وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء بشير الأمين، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بضرورة احترام معاملة المهاجرين الموقوفين بمراكز الإيواء وتوفير الظروف الملائمة لهم من رعاية صحية وغذائية.

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