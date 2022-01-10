تحريات بنغازي تضبط شخصين استهدفا منزلًا بالرصاص والقنابل اليدوية

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في القبض على شخصين قاما بالرماية على منزل مواطن بمنطقة القوارشة بواسطة سلاح ناري وألقوا قنابل يدوية على نفس المنزل.

وأشارت إلى أن عملية القبض تمت عقب تداول مقطع فيديو في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص قامو بالرماية على منزل مواطن وكانوا يستقلون مركبة آلية نوع كيا فورتي اللون رصاصي.

وأفادت المديرية أن رئيس قسم التحريات العامة أصدر تعليماته بضبط المركبة والأشخاص الذين تمت مشاهدتهم في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري وجمع المعلومات عن المركبة سالفة الذكر.

وأكدت أنه بعد ورود معلومات ومطابقة أوصاف المركبة استطاع أعضاء التحريات من تحديد مكانها وبتتبع المركبة أثناء تجوالها بمنطقة القوارشة تم ضبطها وعلى متنها أحد الأشخاص وتم الانتقال به إلى القسم.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال مع الشخص الذي تم ضبطه اتضح أنه يُدعى “م.م.س” من مواليد 1987 واعترف أنه من ظهر في مقطع الفيديو وقام بالرماية على منزل المواطن برفقة شخص آخر يُدعى “س.ع.م” من مواليد 2000.

وذكرت المديرية أنه بالتعميم على المدعو “م.س.م” تبين أنه مطلوب لمركز شرطة الفويهات على ذمة 5 محاضر كان مسجونًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية التعاطي والاتجار بالهيروين.

وأكدت المديرية أنه تم تحديد مكانه وإعداد كمين له وضبطه وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بمانسب إليه كما اعترف بعدة وقائع مشابهة.

ولفتت مديرية أمن بنغازي إلى أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم الى النيابة العامة.