السيوي: تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية

ليبيا – قال مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي سالم السيوي إنهم استأنفوا فتح منظومة الأغراض الشخصية للعام الجاري.

السيوي في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أوضح أن المصارف التجارية بدأت في تنفيذ مخصصات منظومة الأغراض الشخصية لبطاقة 10 آلاف دولار للعام الجاري، وفق سعر الصرف المحدد من المركزي.

وأضاف أنهم إلى الآن لم يصلهم خطاب من وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء.

ونوه إلى أن تأخير صرف منحة الزوجة والأبناء سببه وزارة الشؤون الاجتماعية، فهي من المفترض أن ترسل إلى مصرف ليبيا المركزي خطابا حتى يأذن المصرف بصرف المنحة، على حد قوله.

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