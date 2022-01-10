خاص| سيول جارفة تجتاح المنازل بمنطقة طلميثة وضواحيها

طلميثة 10 يناير 2022 (وال)- أعلنت وحدة لإنقاذ البحري بمنطقة طلميثة اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت المنطقة والقرى المجاورة لها، تسببت في غرق عدة منازل ومزارع.

وصرح رئيس قسم الإعلام لوحدة الإنقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس – لوكالة الأنباء الليبية – إن منطقة طلميثة القديمة؛ اجتاحتها الآن سيول جارفة تسببت في غرق معظم المنازل في المنطقة التي يبلغ عددها حوالي 200 منزل قديم، حيث أجبرت هذه السيول المواطنين إلى مغادرة منازلهم والبحث عن مكان آمن يأويهم.

وتابع إدريس: “يتوجه فريق إنقاذ الوحدة الآن إلى مزرعة في ضواحي منطقة طلميثة القديمة، بعد أن اجتاحها سيل جارف من الوادي، بسبب غزارة هطول الأمطار، بدون أي معدات أو دعم لأعضاء الفرقة.

ودعا إدريس المواطنين إلى ضرورة التزامهم منازلهم بمنطقة طلميثه وضواحيها هذا اليوم. (وال) ف و/ ر ت

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