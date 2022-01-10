وزيرا خارجية إيطاليا وألمانيا يناقشان الأزمة الليبية والهجرة

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بربوك، اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة الهجرة غير الشرعية.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرته الألمانية، اليوم الإثنين، أن إيطاليا وألمانيا تتشاركان في الحاجة إلى تعزيز التعاون مع البلدان الثالثة، وذلك من أجل إدارة ظاهرة الهجرة.

وقال دي مايو، إن برلين تمثل شريكًا رئيسيًا أيضا في المفاوضات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لدعم مبدأ التضامن والمشاركة العادلة للمسؤوليات وهي تمتلك “نهج متوازن”.

وأشار إلى أهمية تحول “الصداقة القوية” بين إيطاليا وألمانيا إلى “شراكة إستراتيجية وتكون أكثر تنظيماً”.

وكشف أنه خلال الاجتماع الثنائي مع بربوك جرى التطرق إلى خطة العمل الثنائية بين روما وبرلين، “منصة التعاون المعززة” التي ستسمح بدورها للبلدين بالعمل معاً بشأن التحديات المرتبطة بالتغييرات المناخية والوباء والجغرافيا السياسية.

وبحسب دي مايو، تطرقت بربوك أيضًا إلى أولويات الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع خلال عام 2022.

فيما جرى مناقشة مسائل أخرى مثل الهجرة والعلاقات بين أوكرانيا وروسيا وليبيا والتكامل الأوروبي لدول غرب البلقان والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.