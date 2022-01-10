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العباني: على الليبيين الخروج في مظاهرات لإجبار مُتخذي القرار على إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، إن محدودية المتظاهرين الذين يصطفّون في الوقفات الاحتجاجية يدفع صنّاع القرار السياسي للاستخفاف، ولا يتعاطى مع مطالبهم بدعوى أنهم لا يمثلون أي إرادة شعبية.

ودعا العباني، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، الليبيين إلى الخروج والتظاهر السلمي وفقاً للقوانين والقواعد المتعارف عليها، لافتاً إلى أن عدم الخروج قد يترجَم على أنه قبول بالوضع الراهن.

وأكمل: “لكن في حال خرجت أعداد كبيرة للتعبير عن رأيها وتحولت الوقفات إلى مظاهرات حاشدة، فستكون رسالة تُجبر الجميع سواء الطبقة الحاكمة أو البعثة الأممية والدول ذات التأثير بالملف الليبي، على الاستماع واحترام مطلب إجراء الانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

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