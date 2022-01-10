الدبيبة يشدد على البدء الفعلي لعمل صناديق الإعمار

العنوان – طرابلس

شدد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة البدء الفعلي لعمل صناديق إعمار بنغازي، درنة، سرت، وجنوب طرابلس.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع ، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أن البدء الفعلي يساهم في إيجاد الحلول العاجلة لعدد من الإشكاليات وأن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.

وأوضح رئيس الحكومة على الدور الرئيسي للصناديق للمساهمة في عودة الحياة بهذه المدن تقديرًا لهذه المناطق والظروف التي مرت بها .

وفي كلمة لرئيس ديوان المحاسبة أكد على ضرورة المشاركة الفاعلة لمصلحة التخطيط العمراني في مشاريع المخططات.