“أبو جناح” يشيد بجهود الجزائر الداعمة لحل الأزمة الليبية

أشاد نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، بجهود الجزائر لحل الأزمة الليبية عبر التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية؛ للتوصل إلى تسوية تساهم في استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء “أبوجناح” بالسفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، اليوم الاثنين في طرابلس، بحثا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، ليشمل مجالات حيوية متعددة بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وكانت الجزائر قد افتتحت قنصليتها العامة في طرابلس، أمس الأحد، في إطار التزامها بالتكفل بجاليتها المقيمة بالخارج، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

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