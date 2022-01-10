حزب صوّان الجديد: نبارك لكل  المتطلعين للدولة المدنية انطلاق مؤسستنا السياسية

أعلن الحزب الديمقراطي برئاسة الإخواني محمد صوان، الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب، والحصول على إذن المزاولة كحزب مرخص رسميًا.

وقال الحزب، في بيانه، إن يعلن البدء رسميًا في ممارسة مختلفة أنشطة الحزب السياسية على كافة الأصعدة والمستويات.

ودعا الحزب، كل المهتمين بالشأن السياسي إلى الانخراط في الأحزاب السياسية باعتباره وسيلة للتعاون من أجل توحيد الجهود لخدمة الوطن، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة.

وزعم الحزب، أن العمل السياسي، لب العملية الديمقراطية وأساس العمل الفاعل ووسيلة للتعاون من أجل توحيد الجهود لخدمة الوطن والوصول إلى الدولة المدنية المنشودة.

وتابع الحزب:” نبارك لأعضاء الحزب وداعميه ولكل الليبيين المتطلعين إلى الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات وانطلاق هذه المؤسسة السياسية”.

وادعى الحزب، أن أبوابه مفتوحة لكل أبناء شعبنا للانضمام والتعاون وتوحيد الجهود في إطار مشروع وطني ديمقراطي هدفه النهوض بليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء فيها”.