الأمم المتحدة وتونس تؤكدان أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ووزير خارجية تونس على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا لدفع العملية السياسية قدما بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنها والجرندي أكدا خلال لقائهما اليوم الاثنين في تونس على أهمية دور جيران ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.

وبينت وليامز أنها أثنت على دور تونس الأساسي والتزامها باستقرار ليبيا، فضلاً عن الدعم المقدم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشارت وليامز إلى أنها استعرضت مع وزير خارجية توني آخر المستجدات في ليبيا.

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