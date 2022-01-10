الدبيبة وشكشك يبحثان عدد من الملفات الهامة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وذلك لمتابعة دعم المربين من خلال توريد الأعلاف وفق آليات منظمة تضمن استمرارها ووصولها لمستحقيها.

وناقش اللقاء نتائج اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بإعداد جدول المرتبات الموحد، إلى جانب ضرورة المتابعة الجادة للجان لنتائج متابعة ديون العلاج بالداخل والخارج في مجال الصحة لضمان استمرار العلاج للمواطنين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في استكمال الإجراءات الفنية والمالية لتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجالي الكهرباء والطرق والكباري.