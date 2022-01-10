“المنفي” يتابع مع مدير “الوطني لمكافحة الأمراض” أوضاع المركز

تابع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي -اليوم الإثنين- مع المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض‏، الدكتور حيدر السائح، أوضاع المركز ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة – وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للرئاسي.

وأكد السائح، للمنفي استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض “من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة” – حسب ما صرّح به السائح.

وأشار المدير العام للمركز، إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين والمُقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

وقدّم المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ختام اللقاء، بطاقة تطعيم إلكترونية لرئيس المجلس الرئاسي.

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