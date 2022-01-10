زوبي: على الليبيين التصويت بنعم على الدستور لأنه من أفضل دساتير العالم

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سليمان زوبي، إن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري ذكر أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أعلن بوضوح رفضه ترشح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة للرئاسة وهو في منصبه برئاسة الوزراء، وأن لقاء عقيلة والمشري، تطرق إلى انتخابات على أساس دستوري.

أضاف زوبي في تصريحات صحفية أن المشري يتحدث بلسان مجلس الدولة، ويريد غطاء دستوري للانتخابات ليعطي غطاء قانوني لها، و من البداية، لم نكن ضد الانتخابات وليس لنا أغراض أخرى، كل ما نريده انتخابات شريفة نظيفة، ليس بها ترهيب عسكري لأي طرف، و رئيس مجلس النواب، هو من يريد الإطاحة بالدبيبة، وهو من لديه رغبة بالأمر، بحسب ما قاله المشري لنا.

وتابع قائلًا: “ملتزمون بمبادئ فبراير ودولة حديثة مبنية على أسس قانونية ودستور ثابت، وعلى تداول سلمي للسلطة وانتخابات نزيهة، والمشري شرح جميع الكلام الذي تم تداوله في تلك الجلسة، وأننا نريد انتخابات تفرز رئيس دولة وسلطة تشريعية قوية قادرة على إفراز حكومة جديدة ودستور مقبول.

وواصل قائلًا أن جلسة مجلس الدولة كانت علنية ومسجلة والإعلاميين موجودين، وكل ما قيل بشأن لقاء عقيلة والمشري تم قوله بشكل واضح، و هدفنا ليس البقاء في المناصب، بل أن تقوم البلاد على أساس دستوري، وأفضل نسخة لدينا الآن، هي تلك النسخة من الدستور.

وتابع أن عقيلة صالح، ذكر أن هناك مواد يريد تعديلها، لكننا نرفض المساس بهذا الدستور، و سنقبل بأي شخص سينتخبه الشعب الليبي، كما أن المشري لم يقل إن حفتر كان حاضرا في اجتماعه مع عقيلة، وكل ما قاله إن اجتماعه مع رئيس مجلس النواب.

وتابع قائلًا: “المشري قال إنه مستعد أن يسير لأي مكان ويقابل أي شخص لتفادي الحرب والدماء، وهو ما سنطبقه جميعًا، و نتحمل من الناس الكثير والملامة منهم، ونحن ليس في أيدينا شيء بالنسبة لهم في الانتخابات، و نستجدي جميع المواطنين الليبيين بأن يوافقوا على الدستور في الاستفتاء عليه بكلمة “نعم”، لأنه من أفضل الدساتير في العالم”.

وأوضح أن المشري قال إن عقيلة يريد تغيير مواد في الدستور، لكن أعضاء مجلس الدولة قالوا إن هذا ليس طلب تعديل بل طلب لفتح باب الدستور والتلاعب به، فهذا الدستور كتبته لجنة منتخبة من الشعب الليبي، ووافق عليه أغلبية أعضائه.