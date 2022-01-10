شركة أكاكوس تعلن استئناف الإنتاج بحقل الشرارة

أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية فتح صمام محطة الحمادة واستئناف عمليات الإنتاج بحقل الشرارة وضخ الخام لحظيرة خزانات الزاوية ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالفتح الفوري لحقول “الشرارة والفيل والوفاء والحمادة“ وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة استمع لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي ووجه بالفتح الفوري لحقول “الشرارة والفيل والوفاء والحمادة” وتشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم

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