“مازن” يستعرض مع ساباديل استراتيجية التعاون مع “الداخلية” في ملف الهجرة

بحث وزير الداخلية “خالد مازن” -اليوم الاثنين- قضايا عدة متعلقة بالهجرة غير القانونية، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “خوسيه ساباديل” الذي رافقه العقيد “امونيولي” مسؤول الأمن ومكافحة الإرهاب، إضافةً للمستشار السياسي بالبعثة ومدير إدارة التخطيط الأمني لواء بوزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات والتعاون ونائبه ورئيس مكتب تقييم ومتابعة الأداء.

وأكد الوزير للوفد الأوروبي على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2022، فيما يخص التعاون الأمني والملفات التي يدعمها الاتحاد وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لما تطرحه وزارة الداخلية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي على أتم الاستعداد للعمل وفق الاستراتيجية المشتركة، مؤكداً دعمه الدائم لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها وزير الداخلية والمتعلقة بحلحلة بعض الملفات المهمة والمُلحة، وعلى رأسها ملف الهجرة غير القانونية وما يُشكّله من تداعيات وتحدٍ أمني للدولة الليبية ولدول الاتحاد الأوروبي.

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