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الحويج يصدر قرارا بشأن حظر توريد المحول الكهربائي بيتا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن حظر استيراد المحول الكهربائي من نوع بيتا بجميع أشكاله وأنواعه لأضراره بالشبكة العامة للكهرباء.

حيث طالب الحويج الجهات الضبطية بمصادرة هذه المحولات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وسحب تراخيصهم.

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قناة ليبيا

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