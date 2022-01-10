العباني : على الليبيين الخروج والتظاهر ليحترم السياسيون مطلبهم لإجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن محدودية المتظاهرين الذين يصطفّون في الوقفات الاحتجاجية يدفع صنّاع القرار السياسي للاستخفاف، ولا يتعاطى مع مطالبهم بدعوى أنهم لا يمثلون أي إرادة شعبية.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، دعا الليبيين إلى الخروج والتظاهر السلمي وفقًا للقوانين والقواعد المتعارف عليها.

وأضاف العباني: “عدم الخروج قد يترجَم على أنه قبول بالوضع الراهن ، لكن في حال خرجت أعداد كبيرة للتعبير عن رأيها وتحولت الوقفات إلى مظاهرات حاشدة، فستكون رسالة تُجبر الجميع سواء الطبقة الحاكمة أو البعثة الأممية لدى البلاد والدول ذات التأثير بالملف الليبي، على الاستماع واحترام مطلب إجراء الانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية