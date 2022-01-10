الأزمة الليبية على رأس مباحثات وزيرَي الخارجية الإيطالي والألماني

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاثنين، رفقة نظيرته الألمانية أنالينا بربوك، الأزمة الليبية والمسائل المتعلقة بالهجرة غير القانونية.

وأكد دي مايو على أن إيطاليا وألمانيا تتشاركان الحاجة إلى تعزيز التعاون مع البلدان الثلاثة، من أجل إدارة ظاهرة الهجرة، بالإضافة لدعم مبدأ التضامن والمشاركة العادلة للمسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف دي مايو عن منصة تعاون معززة مشتركة مع ألمانيا، تسمح للبلدين بالعمل معاً بشأن التحديات المرتبطة بالتغييرات المناخية والوباء والجغرافيا السياسية، بالإضافة للتنسيق حول المفاوضات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.

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