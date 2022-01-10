بنغازي|محاضرة حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التجربة الرواندية كنموذج

بنغازي 10 يناير 2022 (وال)- ضمن برامج خطة النشاط لمركز وهبي البوري الثقافي التابع لمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي، نضم المركز محاضرة مساء اليوم الإثنين، محاضرة حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للدكتور راقي الشهيبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة.

وقال الشهيبي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية: (تلقيت دعوة من الهيئة التأسيسية للمصالحة الوطنية، لإلقاء محاضرة الذي يعتبر موضوعها مهم وحيوي ومطلب لكل الليبيين، فجميع المجتمعات التي تمر بحروب ونزاعات ومشاكل، يترتب عليها انتهاك لحقوق الإنسان مُحدثة مشاكل في النسيج الاجتماعي).

وأضاف الشهيبي: (تعرف الحاضرين اليوم على العدالة الانتقالية، وأهميتها كخطوة استباقية للمصالحة، وناقشنا العراقيل والتجارب للمصالحة التي تمت خلال الفترات السابقة، وعناصر نجاح العدالة و المصالحة).

هذا وقد تطرق المحاضر إلى النموذج الرواندي الذي اعتبره ناجحا على حد وصفه في المصالحة الوطنية بإقامة محاكم شعبية، لتطلب ممن انتهكت حقوقهم لعدالة خاصة كما يراها الشهيبي. (وال) هـــ ش/ر ت

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