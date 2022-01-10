ميليشيا الردع: قبضنا على قرقاب لاقتحامه رفقة مجموعة مسلحة مكتب رئيس شركة الاتصالات بمقرها في شارع الزاوية

ردت مليشيا “قوة الردع” الخاصة بقيادة عبدالرؤوف كاره، على عملية اختطافها لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السابق “فيصل قرقاب”، بعد حصوله على حكم قضائي بالعودة لعمله السابق.

وقالت مليشيا “قوة الردع الخاصة”، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الإثنين، إنها ضبطت رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات السابق “فيصل قرقاب” على خلفية اقتحام مكتب رئيس الشركة الحالي بمقرها في شارع الزاوية، على حد تعبيرها.

وأضافت المليشيا، في بيانها: أن “قرقاب” قام برفقة محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة، مشيرا إلى أن الواقعة قيدت بمركز شرطة باب بن غشير، على حد ادعائها.

وزعمت، أن عملية الاقتحام تمت بشكل غير لائق تم فيه تكسير أبواب الشركة والهجوم على الموظفين، لافتة إلى أن المقتحمين أدعوا أنهم ينفذون حكم صادر لصالح فيصل قرقاب رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتابعت زعمها: ”أنه لا يزال هناك استشكال في الحكم ولم يتم الفصل فيه نهائياً وأنّ الحكم أساساً لا يتم تنفيذه إلا من خلال الجهات القضائية المخولة، وأنه تم ضبط جميع المقتحمين وسيتم اتخاذ الإجراءات ‎القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص” على تعبير البيان.

وأشارت، إلى أن عمليه القبض جاءت في ظل التعاون الأمني بين جهاز الردع والجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية، على حد ادعائها.