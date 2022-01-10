التواتي لـ«بوابة إفريقيا»: الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبي ليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

10 January, 2022

رأى عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، أن الحل الأمثل للأزمة الليبية هو السير نحو إكمال المسار التأسيسي للدستور حتى نهايته، وذلك بالاحتكام إلى الشعب مصدر السلطات، وتمكينه من قول كلمته بنعم أو لا.

وقال الشريف في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه “في ظل الانسداد الذي وصلت إليه مسارات الأزمة الليبية والذي نعلم جيداً أنه مسار سياسي وبامتياز وهو المسار الذي طغى على المسار القانوني، وفي هذا السياق وبعد فشل كل المحاولات للخروج من الأزمة شكلت الهيئة التأسيسية لجنة للتواصل، والتي التقت مع اللجنة القانونية بمجلس الدولة، ولجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب للاستماع إلى العقبات التي تواجه استكمال المسار التأسيسي ولتدارسها وخصوصاً أن المسار التأسيسي وصل إلى المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء على مشروع الدستور، وهذا بالضرورة يكشف عن أن الحل في ليبيا لن يكون إلا ليبي ليبي وخاصة أن الأزمة في الأساس هي بين الليبيين أنفسهم متمثلة في بعض المخاوف من تغول المتنفذين على مفاصل الدولة وبالتالي العودة إلى بهم الى المربع الأول”.