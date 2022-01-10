“الدولية للهجرة” ترصد ازدياد عمليات الهجرة عبر ليبيا عام 2021

أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها لم تُسجل خلال العام الحالي أي عمليات إنقاذ أو اعتراض بحري للمهاجرين غير القانونين قبالة السواحل الليبية، مشيرة لانتشال 4 جثث تعود لمهاجرين قبالة سواحل طرابلس والقره بوللي والخمس وبن جواد.

وأوضحت المنظمة في بيان أن عدد المهاجرين الذين تم إعادتهم لليبيا خلال العام الماضي 2021 عن طريق عمليات لخفر السواحل الليبي بلغ 32.425 ألف مهاجر ومهاجرة، منهم 28.528 مهاجراً بينهم 877 قاصراً و2.428 مهاجرة، بينهن 431 قاصرة، بكما أكدت المنظمة فقدان نحو 897 ووفاة 655 مهاجراً.

وشهدت النسبة ارتفاعاً عن المعدلات المسجلة في عام 2020، والتي سَجّلت المنظمة الدولية خلاله إعادة نحو 11.891 مهاجراً ومهاجرة لليبيا، وفقدان نحو 597 ووفاة 381 مهاجراً ومهاجرة.

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